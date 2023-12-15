Двух приезжих лишили гражданства России за уклонение от воинского учета

В Челябинской области двум бывшим иностранцам прекратили гражданство РФ за уклонение от воинского учета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, едва обретенное российское гражданство потеряли молодые люди 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами одной из республик ближнего зарубежья.

Причиной такого решения стало неисполнение ими обязанности по постановке на воинский учет. Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.

По иску областного главка МВД, управления ФСБ и военного комиссариата региона Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении в отношении молодых людей российского гражданства. Затем уже Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор районного суда.

По информации силового ведомства, в регионе четвертый день проходят проверки иностранцев. За это время привлечено к административной ответственности 329 нарушителей. В отношении 41 иностранного гражданина судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 38 иностранцам.

Возбуждено 17 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

Только в текущем году уже возбуждено 921 уголовное дело в сфере миграции, привлечено к уголовной ответственности 590 фигурантов.

Задокументировано 12 тысяч 329 нарушений миграционного законодательства.

Выдворено 1506 мигрантов, в том числе 1143 в принудительном порядке.

Депортировано 120 иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

Гражданам, располагающим сведениями о фактах нарушения миграционного законодательства, необходимо сообщать информацию по телефонам: (351) 733-57-74, 733-57-80.

Челябинск, Виктор Елисеев

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