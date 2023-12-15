Мобилизованному вынесли приговор за тройное дезертирство

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному, который три раза покидал место службы без разрешения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, южноуралец «с целью временно уклониться от военной службы и желая отдохнуть от ее прохождения в период мобилизации» трижды сбегал с места дислокации его части домой. Там его находили сотрудники военной комендатуры и полиции и возвращали обратно.

Суд признал мобилизованного виновным по части 5 статьи 337 УК РФ и части 3.1 статьи 337 УК РФ и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Павел Зварзин

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