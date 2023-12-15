В Челябинске эксгибиционист напал на ребенка возле школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем возле филиала школы №104 на северо-западе. Информацию об этом разослали по родительским чатам:

«Уважаемые родители! Перед второй сменой у школы замечен подозрительный мужчина. Хватал ребенка, показывал органы. В полицию сообщили. По возможности встречайте детей из школы».

Руководство учебного заведения происшествие подтвердило:

«Ребенок пошел в школу и встретился с такой неприятностью. Все поставлены в известность. И органы МВД, и инспекторы. Посоветовали родителям забирать детей прямо от школы, потому что вечер, особенно вторая смена, пойдет поздно, – цитирует 74.ru директора школы Ольгу Петрову. – С ним столкнулась одна девочка. Она в психологически тяжелом состоянии, в стрессе».

В полиции ситуацию пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

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