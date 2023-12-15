Жительница Челябинской области родила ребенка и выбросила его на улицу

20-летняя жительница Челябинской области родила ребенка и выбросила его на улицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина приехала в Екатеринбург и работала продавцом, жила на съемной квартире. В ночь на 15 декабря она родила мальчика, положила его в пластиковый пакет и внесла на мороз.

Около 4 часов утра плач младенца услышал мужчина, живущий в этом же доме. Он нашел ребенка в сугробе, вызвал полицию и «скорую», и до их приезда грел ребенка в автомобиле.

Сейчас малыш находится в реанимации одного из роддомов Екатеринбурга.

Мать быстро нашли: ей тоже потребовалась госпитализация. После выписки ей придется объясняться со следователями: возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь новорожденного.

Челябинск, Софья Артемьева

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