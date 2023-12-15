На Южном Урале сироту поселили в барак из шпал

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту выделения сироте жилья в бараке из шпал. История разворачивается в Кунашаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», температура в помещениях предоставленной сироте «квартиры» не превышает плюс 10 градусов, замерзшие трубы приходится отогревать строительным феном, воды и отопления нет, ходить дома и даже спать приходится в верхней одежде. При этом от запаха креозота, исходящего от шпал, и плесени у молодого человека постоянно болит голова.

На все жалобы, что помещение непригодно для проживания, в местной администрации заявляют, что жилье нормальное. Но приходить домой к сироте отказываются – видимо, ждут весны, когда можно будет зафиксировать соответствие температуры санитарным нормам.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка, – сообщили в ведомстве. – Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах».

Челябинск, Павел Зварзин

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