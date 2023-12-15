Чиновников привлекут к процессу о засекреченном протоколе слушаний для «ежиков» из Челябинского бора

В Челябинское прошло очередное заседание по иску об отказе мэрии выдать местным депутатам протокол публичных слушаний по проекту строительства многоэтажек на границе городского бора, являющегося памятника природы.

Как уже сообщал «Новый День», проект строительства нескольких жилых высоток на пересечении улиц Худякова и Лесопарковой – там, где ранее располагался профилакторий «Солнечный» – был представлен весной этого года в рамках реализации соглашения между городскими властями и одной из строительных компаний о комплексном развитии территории.

В конце апреля текущего проект застройки обсуждался на публичных слушаниях. Горожане, сумевшие попасть в переполненный зал, были настроены отрицательно, расценивая проект как очередную угрозу городскому бору. Во-первых, резко возрастет и без того высокая антропогенная нагрузка на памятник природы. Во-вторых, есть риск ухудшения дорожной ситуации на улице Худякова, которую, как опасаются противники строительства, после завершения строительства снова придется расширять – за счет бора.

В итоге участники слушаний обвинили чиновников минэкологии в некомпетентности, а сам проект отклонили.

Тем не менее, мэр Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение, утверждающее документацию по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова.

Депутат Центрального района Елена Вахтина, как участник слушаний, затребовала протокол обсуждения в администрации Челябинска, городском управлении архитектуры, а также у секретаря публичных слушаний. Однако документ не получила. Чиновники заявили, что она не является участником данных публичных слушаний, поскольку живет не в границах рассматриваемой к планировке территории. Аналогичный ответ на такой же запрос получила и одна из ее коллег по районному собранию депутатов.

При этом челябинка живет относительно недалеко от планируемой к застройке территории. Более того, она является членом собрания депутатов Центрального района, а именно на его территории планируется строительство.

Самое интересное, отмечает парламентарий, что в границах рассматривавшегося в ходе публичных слушаний участка, вообще, вряд ли кто-то живет: там нет ни одного жилого здания. Однако, по данным чиновников, им все-таки удалось собрать для обсуждения аж 164 человека. «Могу предположить, что как минимум 160 из этих участников – это ежики, забредшие на данную территорию из городского бора», – прокомментировала такой поворот челябинка.

И, так и не дождавшись от городских властей протокола слушаний, обратилась в суд с иском о признании незаконным отказа мэрии предоставить протокол публичных слушаний, а также о признании заключения о результатах публичных слушаний противоречащим действующему законодательству, а сами слушания несостоявшимися.

В ходе вчерашнего заседания адвокат парламентария заявил ряд ходатайств. Однако удовлетворил судья лишь некоторые из них. В том числе – о привлечении к участию в процессе министерства экологии Челябинской области.

На этом заседание закончилось. Следующее намечено на 10 января 2024 года. Возможно, на нем приступят к рассмотрению иска по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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