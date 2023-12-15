Перевозчики не справляются с потоком пассажиров в двух районах Челябинска

Челябинцы снова заявили о надвигающемся транспортном коллапсе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», микрорайон Чурилово вновь оказался в центре «транспортного скандала»: несмотря на бодрые отчеты чиновников, проблема общественного транспорта здесь так и не решена. Об этом с возмущением рассказывают жители северо-востока областного центра.

По словам горожан, хотя власти и заявили о решении проблемы, утром из Чурилово, по-прежнему, практически невозможно уехать. Сложности начались после того, как исчезли маршрутки, следовавшие по маршруту №86. Теперь в центр жители микрорайона смогут попасть только на автобусе №2. Если повезет.

«Третий 34-й (едет на северо-запад. – НД) за полчаса, – цитирует 31tv горожанку, снимающую видео на остановке. – 2-ка за полчаса подъехала всего одна. Вот еще вторая 2-ка подъехала. Залезть вообще невозможно».

В МУП СОД, обслуживающем маршрут, информацию о задержках подтвердили. По информации перевозчика, сегодня, 15 декабря, сломались сразу три автобуса, работающие на этом направлении.

Жалуются на проблемы с транспортом и жители северо-запада. «Сегодня слишком большой интервал у 64. Как минимум пропущено 2-3 рейса. В автобусе давка», – рассказывают горожане в соцсетях.

Аналогичная ситуация с другими маршрутами: автобус №51, троллейбус №17. «Необходимо вводить еще какой-нибудь маршрут до центра. С текущей нагрузкой транспорт на участке Братьев Кашириных, Северо-Крымская, Труда, Энгельса не справляется», – пишут челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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