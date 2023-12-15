Полиция прокомментировала инцидент с эксгибиционистом и школьницей

В ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали инцидент, произошедший сегодня возле филиала школы №104.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня перед началом второй смены неизвестный мужчина схватил девочку и оголил перед ней половые органы.

«Сообщение от мамы несовершеннолетней зарегистрировано в отделе полиции «Калининский». Сотрудниками полиции приняты все меры к установлению обстоятельств происшествия.

На место выезжали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска. Полицейские устанавливают возможных свидетелей и очевидцев, опрашивают педагогический состав образовательного учреждения, изучают записи с уличных камер видеонаблюдения, – рассказали в пресс-службе регионального главка. – К работе подключены психологи и сотрудники следственных органов. Установление объективной картины произошедшего и нападавшего мужчины поставлено на контроль руководством городского управления МВД».

Челябинск, Павел Зварзин

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