16 – 18 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Занятие «Что нужно для старта в профессии» «Лаборатории креативных профессий» для молодежи по обучению креативным профессиям (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)