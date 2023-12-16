16 – 18 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

16.12.2023, суббота
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09:00 Челябинск – Бесплатная пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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10:00 – 13:00 Челябинск – Знакомство с ЮУрГУ для школьников (ЮУрГУ, второй корпус, ул. Воровского, 64, холл)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 – 15:00 Челябинск – Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)
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12:00 Челябинск – «Письмо Деду Морозу» (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Дом «Аквариум»)
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13:00 Челябинск – Праздник в честь открытия детской столярной мастерской (ЖК «Манхеэттен», набережная Героя России С.А. Кислова, 23)
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13:00 Челябинск – Сказка для детей участников СВО (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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13:00 Челябинск – Занятие «Что нужно для старта в профессии» «Лаборатории креативных профессий» для молодежи по обучению креативным профессиям (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по женской самообороне (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина 60, 3 этаж)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Спектакль творческого объединения ЛА-театр по рассказам Надежды Тэффи «Эх, жизнь…» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Встреча книжного клуба, на которой обсудят книгу «Гарри Поттер и философский камень» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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17:00 – 20:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
17.12.2023, воскресенье
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Занятие «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. 1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Мастер-классы от рукодельниц клуба «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «В ожидании новогоднего волшебства» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Арт-мастерская: создание новогодней игрушки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодний венок» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – «Книжные» посиделки «Предновогодние фантазии» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Литературные чтения «Анна всея Руси», посвященные Анне Ахматовой. Ведущий – Кирилл Шишов (Дом общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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