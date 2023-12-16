Российским Дедам Морозам подняли зарплату, Снегурочкам не повезло

Средняя зарплата российских Дедов Морозов выросла на 27% – 75% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками. Анализ зарплатных предложений сделали аналитики портала Headhunter.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимальная зарплата новогоднего волшебника подросла с 20 до 35 тысяч, а средняя зарплата – поднялась с 55 до 70 тысяч.

Актеры, выступающие в нескольких новогодних амплуа, могут заработать в 1,5 – 3 раза больше, чем в прошлом году.

А вот Снегурочкам не повезло – их стали ценить меньше: «Минимальное предлагаемое вознаграждение за работу Снегурочкой за год упало в два раза – с 20 тысяч до 10 тысяч рублей, средний уровень также в минусе – с 45 тысяч в 2022 до 40 тысяч в 2023 году», – цитирует исследование РИА Новости.

При этом отмечается, что общее число предложений работы актерам и аниматорам в ролях Деда Мороза и Снегурочки в предновогодний сезон 2023/2024 почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.

Добавим, что в Челябинске Дедам Морозам предлагают от 1,5 тысяч рублей за смену до 70 тысяч за 3 недели выступлений. Деду Морозу с собственным автомобилем предлагают до 30 тысяч рублей, при этом у него должна быть своя Снегурочка. Выгоднее быть просто водителем новогоднего волшебника – до 50 тысяч рублей и никакой Снегурочки не надо. Кстати, вакансий спутницы Дела Мороза сегодня в Челябинске обнаружить не удалось.

Челябинск, Софья Артемьева

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