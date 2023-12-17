Плита, пылесос, подарки: за что челябинцы не любят Новый год

Многие челябинцы не любят готовить новогодний банкет и делать генеральную уборку перед праздником. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый 6-ой житель Челябинска заявил, что настроение перед праздником им омрачает приготовление новогодних блюд, 12% – необходимость сделать уборку. Особенно часто об этом сообщают женщины. 9% горожан раздражает всеобщие спешка и суета, а 7% – необходимость выбирать и упаковывать подарки.

Каждый 20-ый устает от закупки продуктов к празднику, 4% огорчены, что приходится тратить много денег. Чаще всего от на это жалуются мужчины. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных заявили, что их напрягает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравлять коллег, клиентов, заказчиков и руководство.

А 3% челябинцев перед Новым годом раздражает вообще все. Кстати, больше всего не любят готовить и убираться женщины. Мужчин же раздражает трата денег и предновогодняя суета.

Челябинск, Софья Артемьева

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