Шестерых челябинцев будут судить за легализацию полутора сотен иностранцев

В суд направлено уголовное дело в отношении шестерых челябинцев, организовавших канал незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей в возрасте от 22 до 44 лет, четверо из которых ранее судимы.

В основу расследования легли материалы Пограничного управления ФСБ России по региону, сотрудники которого заметили, что одни и те же люди регулярно направляют в отдел по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области сведения о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, а также регистрируют их в своем жилье.

В ходе следствия выяснилось, что 29-летняя бывшая иностранка предложила своим знакомым заработать. Схема заработка была проста. Женщина отправляла от их имени сведения о заключении трудовых договоров с иностранцами – своими бывшими земляками – и обеспечивала фиктивную регистрацию мигрантов. За каждого легализованного таким образом иностранца южноуральцы получали по 500 рублей. Предприимчивая дама брала с земляков от 2 до 7 тысяч рублей. Часть денег она тратила на оформление документов, оставшуюся сумму забирала себе.

Таким образом челябинцы «приютили» не менее 146 иностранцев.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд Тракторозаводского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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