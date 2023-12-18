«Из ЦБ беспокоят»: телефонные мошенники взялись за чиновников и предпринимателей

Телефонные мошенники взялись за крупных чиновников и предпринимателей. О новой схеме сообщила полиция Кубани, но в ведомстве отметили, что ее начали использовать во всех регионах России. Жертвами мошенников становятся главы крупных компаний и органов власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по большому счету, схема избитая, но подается в новой «обертке». Мошенники регистрируют в мессенджерах фейковые аккаунты топ-менеджеров региональных отделений Центробанка и начинают через них рассылать сообщения топ-менеджерам и чиновникам.

Потенциальную жертву просят об оказать помощь в разоблачении банковских аферистов, детально проговаривают схему дальнейших действий и, разумеется, просят никому не сообщать о данной переписке. Затем звонит «работник министерства» и пытается получить доступ к банковским картам. И, конечно, убеждает перевести деньги на «безопасный счет».

«Сотрудники Центробанка не пользуются мессенджерами и социальными сетями для решения рабочих вопросов», – предупреждают в полиции.

Это касается и сотрудников Росфинмониторинга, под личиной которого тоже начали «разводить» доверчивых граждан. В самой службе подтверждают пока два таких случаях, пишет АиФ: в одном мошенники получили 600 тысяч рублей, а во втором абонент, чтобы проверить слова звонившего «финансового разведчика», сам позвонил в Росфинмониторинг, где ему и сообщили, что его хотят обмануть. Схемы все те же: несанкционированные переводы, кредиты, «заморозка» счета и так далее.

В ведомстве подчеркивают: сотрудники Центробанка, служб безопасности коммерческих банков, МВД, Росфинмониторинга и других ведомств никогда не попросят срочно взять кредит, оформить перевод или «принять участие в секретной операции по выявлению мошенников».

Москва, Игорь Юров

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