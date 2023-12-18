Челябинка стала победительницей престижного турнира по тхэквондо в Китае

Челябинка Татьяна Минина – победительница турнира в Китае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, международный турнир по тхэквондо серии «Большой шлем» завершился в Китае.

Победу в состязаниях одержала челябинка Татьяна Минина. Спортсменка провела 3 встречи, одолев соперниц из Китая и Кореи. В финале оказалась повержена первый номер мирового рейтинга в категории 57 килограммов китаянка Зонгши Лоу.

Воспитанница СШОР «Коре» Татьяна Минина занимается под руководством тренеров Александра Энса и Анны Селютиной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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