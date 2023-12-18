Несколько челябинских больниц остались без водоснабжения из-за аварии

Из-за коммунальной аварии произошли изменения в работе нескольких больниц Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, из-за прорыва центрального водопровода была приостановлена плановая госпитализация в хирургические отделения областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, а также отделения областной клинической больницы. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ.

Для получения экстренной помощи пациенты с острым коронарным синдромом (инфаркты миокарда) направляются в клиническую больницу «РЖД-Медицина», пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения – в челябинскую горбольницу №1.

Челябинский областной госпиталь ветеранов войн работает в штатном режиме.

В Областном перинатальном центре был создан запас воды, вся необходимая помощь пациентам оказывается.

Челябинская областная детская клиническая больница работает в штатном режиме.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла вчера, 17 декабря. Из-за порыва на водоводе, расположенном на улице Воровского (в районе медицинского университета), вода хлынула на проезжую часть. Движение автомобилей по улице Воровского было закрыто до утра понедельника, 18 декабря.

В настоящее время работы по устранению повреждения и восстановлению водоснабжения жилых и административных зданий, а также социальных и медицинских учреждений продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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