«Дочка» уральских металлургов – вновь в числе фаворитов Российского союза поставщиков металлопродукции

Торговый дом ММК вновь отмечен наградами Российского союза поставщиков металлопродукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Москве состоялась церемония награждения лауреатов и победителей ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) среди металлосбытовых компаний. Традиционно среди отмеченных наградами – Торговый дом ММК и его подразделения.

В этом году в конкурсе на звание «Лучший сервисный металлоцентр России» награду за высокий уровень качества получило подразделение Торгового дома ММК в Магнитогорске. В конкурсе на звание «Лучшая металлобаза России'2023» подразделение Торговый дом ММК – Нижний Новгород было отмечено как лучшая металлобаза Поволжья. А сам Торговый дом ММК вошел в число лучших федеральных сбытовых сетей металлургических компаний.

Церемония награждения победителей состоялась по завершении 27-й международной конференции «Российский рынок металлов-2023», прошедшей на прошлой неделе в Москве. В ней принял участие начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» Денис Черненко.

Ежегодно РСПМ проводит три всероссийских конкурса: «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». Основной целью этих проектов является предоставление отечественным металлоторговым и металлоперерабатывающим компаниям возможности продемонстрировать свои достижения.

Внедрение современных инструментов управления, новаций и ноу-хау в логистике, сервисном обслуживании клиентов, в снабженческих и сбытовых подразделениях помогает развиваться не только самим компаниям, но и заставляет улучшать общий климат на рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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