Челябинца, въехавшего спьяну в такси на иномарке, отправили в СИЗО

Жителя Челябинска арестовали за аварию с двумя погибшими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра поддержало ходатайство следователя ГСУ регионального ГУ МВД России о заключении под стражу 27-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Авария произошла 27 ноября текущего года в Тракторозаводском районе Челябинска. По версии следствия, в тот вечер челябинец сел за руль автомобиля Mitsubishi Legnum пьяным. Около 22:15 вблизи дома №11 по улице Трашутина иномарка вылетела на сторону встречного движения и врезалась в такси Daewoo Gentra.

В результате ДТП пассажирка такси скончалась на месте происшествия, пассажирка автомобиля Mitsubishi (жена водителя) скончалась в больнице 9 декабря.

14 декабря, после выхода из больницы, мужчина задержан, 15 декабря Центральным районным судом Челябинска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 января 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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