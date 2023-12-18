Апелляция оправдала замминистра экологии Челябинской области

Челябинский областной суд вынес новый приговор по делу экс-замминистра экологии региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 декабря, Челябинский областной суд отменил постановление Калининского районного суда Челябинска, приговорившего бывшего заместителя министра экологии области Виталия Безрукова к трем годам колонии.

Напомним, в начале июня 2021 года чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По версии гособвинения, в августе 2020 года чиновник вместе с прессой нагрянул на территорию промышленного предприятия, представив это как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия. Однако перед этим Безруков предупредил об инспекции руководство комбината и договорился с охраной, чтобы его с журналистами на предприятие не пустили.

«Он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы», – заявили в прокуратуре Челябинской области.

После задержания чиновника на него посыпались серьезные обвинения. В СМИ сообщалось о якобы принадлежавшем ему коттедже в водоохранной зоне озера Чебаркуль, сотнях миллионов рублей, будто бы переведенных на счета созданного им благотворительного фонда «Моя планета» металлургическими предприятиями Челябинской и Свердловской областей. Но все эти обвинения Безруков отвергал. Как и свою вину по возбужденному в отношении него уголовному делу о превышении полномочий.

Следствие по делу чиновника велось год, еще столько же длилось судебное разбирательство. Обвинение запросило для него 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти Российской Федерации на 3 года.

Но Калининский районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя министра экологии региона к 3 годам колонии общего режима.

Приговор оспорили в апелляционной инстанции как прокуратура, заявившая о неоправданной мягкости решения, так и защита экс-чиновника. Адвокаты Безрукова настаивали на недоказанности превышения полномочий. На их стороне оказались и региональное минэкологии и областное правительство в целом, отказавшиеся выдвигать какие-либо претензии бывшему замминистра.

В итоге Челябинский областной суд оправдал Виталия Безрукова в связи с отсутствием состава преступления, признав его право на реабилитацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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