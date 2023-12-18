В уральском ЗАТО замерзает детский сад

Родители воспитанников детского сада в Озерске заявили об отсутствия отопления в учреждении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детей дошкольного учреждения в ЗАТО Озерск перевели в другие организации после того, как в организацию прекратили подачу тепла. Об этом южноуральцы рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Здание детского сада №10 по улице Советской, 22. Система отопления не функционирует! – пишут родители воспитанников. – Дети не могут находиться в своих группах. Теплоснабжающая организация не восстанавливает работу отопления. Администрация детского учреждения пытается решить эту проблему, но их усилий недостаточно».

По словам озерчан, до конца этого года дошколята уже вряд ли вернутся в «родное» здание. Сейчас детей распределили по другим дошкольным учреждениям. Но там есть и свои воспитанники.

«Как при таком отношении к детским учреждением можно говорить о повышении рождаемости в Российской Федерации?" – недоумевают южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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