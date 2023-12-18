В Челябинске выявлен сговор между чиновниками и поставщиками школьного питания на 2 млрд рублей

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении комитета по делам образования администрации Челябинска и АО «Уральский комбинат питания».

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, обнаружены признаки сговора при проведении в 2021 году 18 конкурсов по организации горячего питания в 106 школах. Общая сумма трехлетних контрактов составляет более 2 млрд руб.

«Установлено, что заказчики проводили совместные конкурсы. Группы заказчиков формировались по территориальному принципу. При этом у каждой школы определены разные характеристики оказания услуг: приемы пищи, график оказания услуг и льготные категории детей», – отмечают в УФВС, добавляя, что у школ вообще отсутствовала потребность заключать соглашения на три года. Кстати, часть контрактов была расторгнута до окончания срока в связи с изменением количества учащихся и лимитов бюджетных средств.

Выявлены и другие признаки ограничения конкуренции при проведении этих торгов. Во-первых, совместные конкурсы школ привели к завышению начальной цены контрактов, и, соответственно, увеличению размера обеспечения заявок. Начальная цена определялась не на основании предложений компаний о цене услуг, а по данным комитета по делам образования. Школы не принимали решения о совместных конкурсах и заключениях трехлетних контрактов – такие указания им дали в комитете по делам образования Челябинска.

Рассмотреть дело планируется 28 декабря.

Напомним, год назад руководство одной из школ обратилось в полицию с жалобой на действия фирмы, занимающейся организацией питания в челябинских школах. По их словам, компания вынуждает заключить с ней договор и, в противном случае, грозит серьезными неприятностями «на уровне городской администрации». Эта компания была образована на базе организации, некогда учрежденной городским комитетом по управлению имуществом, а возглавляет ее бывший руководитель КУИЗО.

Поскольку школа отказалась подчиниться давлению, неприятности, действительно, случились: учебному заведению запретили пользоваться столовой.

В мэрии тогда заявили, школа имеет право выбора поставщика питания для детей: она может либо провести аукцион, либо, в отдельных случаях, заключить контракт с единственным поставщиком.

Чиновники утверждали, что отказ в пользовании столовой связан не с тем, что руководство школы выбрало поставщика самостоятельно, а с тем, что с этой компанией нет договора. И отказ бы временный: комитет по делам образования просто запросил дополнительные документы у школы для экспертной оценки.

Однако история на этом не закончилась: один из челябинских депутатов обратился в УФАС с просьбой провести проверку соблюдения законодательства при проведении закупок, связанных с организацией горячего питания и поставками продуктов в учреждениях образования. Ведомство разослало запросы в школы.

В начале февраля УФАС затребовало у руководителей учебных заведений сведения обо всех закупках по питанию начиная с января 2020 года. Речь шла как о конкурентных конкурсах, аукционах, так и о закупках у единственного поставщика.

По всей видимости, дело возбудили по итогам анализа этой документации.

Челябинск, Павел Зварзин

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