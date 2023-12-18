Из Челябинска возобновят авиаперелеты в Калининград

С 20 января из Челябинска возобновят авиарейсы в Калининград. Полеты 1 раз в неделю будет выполнять авиакомпания Смартавиа.

До 2 марта улететь в самый западный регион России и вернуться обратно можно будет по субботам, с 7 марта – самолет будет вылетать из Калининграда в четверг, а из Челябинска – в пятницу.

Рейс заявлен до конца летнего сезона 2024 года. Это направление относится к субсидированным.

Челябинск, Павел Зварзин

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