Репетируем весну: на Южном Урале ожидаются плюсовые температуры

На Южный Урал вернутся плюсовые температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», циклон, сформировавшийся на арктическом побережье Европы принесет на Урал осадки и встретится с фронтом, двигающимся с юга.

В результате уже завтра днем на крайнем западе Челябинской области потеплеет до -2, на остальной территории региона ожидается не ниже –10. В среду, 20 декабря, столбики термометров преодолеют нулевые отметки, а в четверг доберутся до +4.

Дневные температуры будут колебаться в районе нуля минимум до начала следующей недели.

Напомним, средняя температура воздуха в декабре на Южном Урале составляет минус 12-14 градусов.

Челябинск, Павел Зварзин

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