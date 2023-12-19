19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19.12.2023, вторник
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10:00 Челябинск – Занятие для тех, кто интересуется применением компьютерных технологий в повседневной жизни. День 1: знакомство с компьютером (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина 60, отдел электронных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Праздник «Новогоднее чудо» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Диалог на равных: встреча с российским сноубордистом, двукратным чемпионом Олимпийских игр 2014 в Сочи, бронзовым призером Олимпиады 2022 в Пекине Виктором Уайлдом в рамках акции «Достижения России» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129. театральный корпус, актовый зал)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция по кибермошенничеству (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й эт.)
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14:00 Челябинск – Встреча «Снежное кружево стихов» в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – Оранжево-цитрусовая викторина «Мандариновая викторина», рисуем на мандаринах для детей от 6 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Настольная игра по современной зарубежной литературе «Моно… почитать?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина 60, Центр культурно-просветительских программ Публичной библиотеки)
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17:00 Челябинск – Настольная игра «Новогодняя мафия» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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