19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Занятие для тех, кто интересуется применением компьютерных технологий в повседневной жизни. День 1: знакомство с компьютером (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина 60, отдел электронных ресурсов)