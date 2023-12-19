российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 декабря 2023, 06:04 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19.12.2023, вторник

  • 10:00 Челябинск – Занятие для тех, кто интересуется применением компьютерных технологий в повседневной жизни. День 1: знакомство с компьютером (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина 60, отдел электронных ресурсов)

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 11:00 Челябинск – Праздник «Новогоднее чудо» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

  • 12:00 Челябинск – Диалог на равных: встреча с российским сноубордистом, двукратным чемпионом Олимпийских игр 2014 в Сочи, бронзовым призером Олимпиады 2022 в Пекине Виктором Уайлдом в рамках акции «Достижения России» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129. театральный корпус, актовый зал)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция по кибермошенничеству (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й эт.)

  • 14:00 Челябинск – Встреча «Снежное кружево стихов» в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

  • 15:00 Челябинск – Оранжево-цитрусовая викторина «Мандариновая викторина», рисуем на мандаринах для детей от 6 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

  • 15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 17:00 Челябинск – Настольная игра по современной зарубежной литературе «Моно… почитать?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина 60, Центр культурно-просветительских программ Публичной библиотеки)

  • 17:00 Челябинск – Настольная игра «Новогодняя мафия» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,