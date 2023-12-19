«Двери не закрываются, батареи не закреплены»: южноуральцев ужаснул результат ремонта больницы

В южноуральском поселке в больнице, отремонтированной в рамках госпрограммы, нашли множество недоделок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремонт амбулатории в поселке Родники, расположенном на территории Троицкого района, проходил в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области». По информации властей муниципалитета, обошелся он в 23,5 миллиона рублей.

Медучреждение торжественно открыли в середине ноября текущего года. А через месяц возмущенные местные жители рассказали, как, действительно, обстоят дела к только что отремонтированной больнице.

«Ремонт закончили, провели открытие больницы, приезжало телевидение, но осталось много недоделок, – пишут родниковцы в паблике «Текслер, помоги». – Входные двери до конца не закрываются, батареи местами не закреплены вообще, температура в здании +13, +15 градусов».

На видео, прикрепленном к жалобе, видно плохо закрепленные батареи, свисающие розетки, сколы на только что отделанных ступенях и неровные подвесные потолки. По словам троичан, даже после того, как морозы спали, температура в здании не выше +17, +18 градусов.

Впрочем, проблемы с отоплением есть не только в медучреждении. «У нас в поселке в этом году проложили новую теплотрассу, а тепла нет ни где», – возмущаются южноуральцы.

В областной больнице Троицк, в состав которой входит амбулатория в Родниках, подтвердили: претензии к работе подрядчика, действительно, есть. «Некоторые из указанных вами проблем имеют место быть, – заявили в учреждении. – Ведется претензионная работа с генеральным подрядчиком, осуществляющим капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Родники – ЮУ КЖСИ – по устранению всех выявленных недостатков».

Отметим, что ЮУ КЖСИ принадлежит правительству Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube