Трое южноуральцев поднялись на пьедестал Кубка России по дзюдо

Дзюдоисты Челябинской области завоевали три медали на Кубке России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Нижнем Новгороде завершились соревнования в рамках Кубка России по дзюдо, проходившие с 15 по 17 декабря.

На турнире выступили 370 участников из 44 регионов России. Представители Челябинской области трижды поднимались на пьедестал.

Челябинец Саид Садрудинов стал лучшим в весовой категории 100 килограммов. В финале южноуральский спортсмен оказался сильнее Николая Коваленко из ХМАО.

Немного не хватило до «золота» Дине Гизатулиной: челябинка уступила в финале категории до 70 килограммов Дарье Васильевой из Иркутской области.

В категории до 78 килограммов челябинка Виктория Лихачева также добралась до финала. Однако в этом поединке сильнее оказалась Дарья Речкалова из Свердловской области.

В итоге южноуральские спортсмены записали в свой актив одну золотую и две серебряных медали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube