Челябинская области вошла в число лидеров по частичной занятости работников

Южный Урал оказался среди регионов с наибольшими показателями частично занятых сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 100 тысяч работников в Челябинской области находятся в отпусках без содержания. Таковы результаты исследования, проведенного аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследователи отметили, что в третьем квартале 2023 года количество работников, находившихся в простое, снизилось в России на 141 тысячу человек, или в 2,4 раза, до рекордного минимума в 99 тысячи человек. Кроме того, на 50 тысячи человек, до 1,07 миллиона, уменьшилась численность работающих на урезанной ставке.

В то же время на 142,3 тысячи человек выросло число сотрудников, побывавших в отпуске без содержания: их количество достигло максимальных за 10 лет 3,44 миллиона человек.

В общей сложности 4,6 миллиона человек, или 13,7% сотрудников крупных и средних предприятий, какое-то время работали в режиме неполной занятости (находились в простое, неоплачиваемом отпуске или трудились на урезанной ставке).

Наибольший уровень частичной занятости отмечался в Пермском крае (18,3%), Санкт-Петербурге (17,7%), Челябинской области (16,7%), Марий Эл (16,2%) и Крыму (15,8%).

«Сокращение простоев при одновременном росте числа отпусков без содержания может быть связано с двумя причинами, – отмечают аудиторы. – Во-первых, предприятия стараются максимально загружать мощности, поэтому большинство экономически активного населения обеспечено работой. В этой ситуации у части сотрудников, ранее готовых трудиться сверхурочно и больше зарабатывать, со временем появляется запрос на отдых, поэтому они отказываются от переработок, а кто-то даже решает брать дополнительные выходные дни. Однако возможен и другой сценарий, при котором предприятия, испытывающие финансовые трудности, заставляют сотрудников уходить в отпуск без содержания. Более того, сотрудников изначально могут отправить в оплачиваемый простой или урезать ставку, а уже потом, если период неработы затягивается и становится для предприятия накладным – в отпуск за свой счет».

Интересно, что при общем сокращении числа работников с частичной занятостью в России, в Челябинской области этот показатель несколько увеличился – со 132,5 тысячи человек во третьем квартале 2022 года до 134,2 тысячи – в 2023-м. При этом неполный рабочий день трудятся 20,8 тысячи человек, 2,5 тысячи находятся в вынужденном простое и 111 тысяч человек – в отпуске без содержания (последнее – пятый показатель по стране).

Как правило, частичная занятость более распространена в благополучных регионах с высокими заработками и низкой безработицей и реже встречается в менее благополучных субъектах, отмечают в «Финэкспертизе». Дело в том, что преимущественно крупные и относительно финансово устойчивые предприятия «стараются не разбрасываться квалифицированными кадрами и находят гибкие варианты занятости даже в условиях сокращения производства». В свою очередь сотрудники таких предприятий не спешат менять работу, поскольку рассчитывают, что период недоработок будет краткосрочным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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