В Челябинске утвердили бюджет с дефицитом в 659 миллионов рублей

Дефицит казны Челябинска вырос в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городская Дума в двух чтениях утвердила бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Как рассказала председатель Комитета финансов Виктория Шин, на 2024 год общий объем доходов составит – 51 миллиарда 768,8 миллиона рублей с увеличением на 12,3% по отношению к первоначальному уровню 2023 года.

Общий объем расходов на 2024 год составит 52 миллиарда 427,7 миллиона рублей с ростом на 5 миллиардов 872,8 миллиона рублей по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год.

В целом бюджет остается социально-ориентированным, расходы на отрасли социальной сферы составят 41 миллиард 984,9 миллиона рублей или почти 80%. Что, впрочем, неудивительно. Ведь большую часть поступлений в городскую казну (собственные поступления ее в 2024 году оцениваются лишь в 20 миллиардов рублей) составляют межбюджетные трансферты, предназначенные, прежде всего, для финансирования именно социальных обязательств властей.

Так или иначе, на организацию питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях планируется направить чуть более 2 миллиардов. Еще четверть миллиарда – на обеспечение отдыха и занятости детей в каникулярное время. По полмиллиарда мэрия планирует потратить на охрану муниципальных учреждений города и обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан. На работы по сохранению объектов культурного наследия (памятник танкистам-добровольцам Челябинска, памятник «Сказ об Урале», кинотеатр им. А.С. Пушкина, центральная детская школа искусств по ул. Борьбы, 28) – 101,8 миллиона рублей.

Кроме того, дорожный фонд на 2024 год предусмотрен в объеме 4 миллиарда 823,1 миллиона рублей, включая трансферты по проекту областного бюджета. Кроме того, более миллиарда рублей город получит в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги».

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется потратить 699,4 миллиона рублей. На продолжение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах города – порядка 140 миллионов рублей.

На национальный проект «Жилье и городская среда» планируется направить 407,8 миллиона рублей, на проект «Образование» – 643,7 миллиона рублей. На нацпроект «Экология» – 54,6 тысячи рублей (они будут направлены на приобретение мусорных контейнеров).

Планируемый дефицит бюджета в 2024 году составит 658,9 миллиона рублей. Это на 45% больше дефицита, утвержденного год назад в бюджете на 2023 и планируемые 2024-2025 годы. При этом в следующем году, впервые с 2009 года, муниципальный долг города не включает кредиты коммерческих банков и будет состоять только из бюджетного кредита по ставке 0,1% годовых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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