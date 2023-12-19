На Южный Урал надвигается шторм

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 20 декабря на территории Южного Урала местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, метели.
В большинстве районов области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха днем от минус 5 до плюс 1 градуса.
«Просим жителей и гостей региона учитывать погодные условия при планировании дальних поездок на личном автотранспорте. Рекомендуем отложить туристические маршруты до установления благоприятных погодных условий», – заявляют в экстренном ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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