В Челябинске на 4 года осудили иностранца за взятку сотруднику таможни

Челябинский суд приговорил иностранного гражданина к 4 годам лишения свободы за передачу взятки сотруднику таможни.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, в мае 2023 года обвиняемый пытался перевезти в Россию товары народного потребления. При проведении досмотра были выявлены несоответствия между сведениями в документах и поставляемым товаром. Мужчина передал сотруднику таможни взятку в размере 490 тысяч рублей, желая избежать документирования нарушений. Обвиняемого задержали на месте преступления, а деньги изъяли в доход государства.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б». ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере более 1 млн 400 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинска, Дарья Деменева

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