Задержанному мэру Троицка подобрали замену

В южноуральском муниципалитете назначили и.о. главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временно исполняющим обязанности главы администрации Троицка назначен вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Андреев. Такое решение принял сегодня, 19 декабря, собранием депутатов города.

Напомним, главу Троицка Александра Виноградова задержали 13 декабря по подозрению в получении взятки. На следующий день суд принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. Аналогичное решение было принято в отношении предпринимателя Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Ранее, весной 2021 года, в отношении Александра Виноградова возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. Дело в том, в 2019 году городские власти инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию. Следователи сочли, что это сделано незаконно и повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая текущего года суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. А в начале декабря началось рассмотрение иска главы Троицка о компенсации ущерба, причиненного ему уголовным преследованием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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