В Челябинской области поймали похитителей елок

В Снежинске участковый задержал мужчин, укравших новогодние елки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о дерзком преступлении жители Снежинска рассказали в одной из групп в социальных сетях.

По словам очевидцев, двое мужчин подошли к стоящему во дворе многоквартирного дома прицепу с деревьями и забрали два из них. В подтверждение к сообщению прикрепили видеозапись инцидента.

Сообщение не прошло мимо внимания сотрудников полиции. Участковый уполномоченный отдела МВД России по ЗАТО Снежинск выехал на место, опросил свидетелей и очевидцев произошедшего, изучил видеозапись, размещенную в группе вместе с информационным постом.

Достаточно быстро полицейский вышел на подозреваемых. Ими оказались местные жители, один из которых ранее неоднократно привлекался к ответственности. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Елки изъяты и возвращены собственнику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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