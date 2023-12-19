Глава СКР взял на контроль ситуацию с нападением неадекватного лыжника на подростка в Златоусте

В Челябинской области выясняют обстоятельства нападения на школьника на лыжне.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в Челябинской области.

Напомним, на днях в социальных сетях было опубликовано видео инцидента, произошедшего в Златоусте. По словам авторов ролика, взрослый лыжник напал на школьника, готовившегося к соревнованиям по лыжным гонкам. Молодой человек не сразу уступил южноуральцу лыжню. Последнему это не понравилось. Лыжник вернулся и сначала начал выговаривать подростку, а потом с размаху ударил его по лицу.

После того, как об инциденте стало известно, СКР начал проверку по признакам хулиганства. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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