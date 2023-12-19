Купить в кредит даже недорогой автомобиль могут меньше южноуральцев, чем в среднем по России

Только 16,3% южноуральских семей могут позволить себе купить в кредит даже недорогой автомобиль. Это меньше, чем в среднем по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2023 и 2022 годы.

Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%. В первую пятерку попал и Ханты-Мансийский автономный округ, где, как и в ЯНАО, высокие зарплаты.

В среднем по России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим по сегодняшним меркам автомобилем (стоимостью 1 миллион рублей), составила 18,9%. А в Челябинской области – всего 16,3%. Если же говорить об автомобилях среднего ценового сегмента (сейчас это 2,6 млн рублей), то приобрести машину на тех же условиях могут только 3,8% южноуральцев.

Челябинск, Павел Зварзин

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