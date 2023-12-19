Около двух сотен рабочих оборонного завода в Челябинске замерзают в цехах

Около 200 сотрудников Челябинского тракторного завода замерзают на рабочем месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», температура в нескольких цехах предприятия упала до минусовой. Причина в некачественной подготовке к зимнему сезону, уверены в профсоюзной организации. Об этом сообщают в Федерации независимых профсоюзов Челябинской области.

«В последние недели температура в некоторых подразделениях снизилась до уровня, требующего приостановки работ, – рассказывают представители профсоюза. – ️Например, в двух механических цехах в период декабрьских морозов около 200 сотрудников были вынуждены работать при минус 5 градусах».

Не исключено, что корень проблемы – в низком уровне подготовки предприятия к отопительному сезону, отмечают в профсоюзном комитете. «В этом году руководство приняло решение перейти с внутренней системы отопления на отопление городской системы. Но при подготовке к зимнему сезону не провело обновления внутренних сетей, которое было запланировано. Поэтому, когда началась подача тепла, устаревшие коммуникации не выдержали высокого давления. Трубы начали выходить из строя, и работники оказались в холодных цехах», – рассказывает технический инспектор труда ЦК профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ Юрий Войтенко.

После совместного заседания профсоюзного комитета и представителей предприятия ситуация начала меняться – сейчас руководство пытается повысить температуру в цехах с помощью электроприборов. Однако это дает повышенную нагрузку на электросети, и при наступлении холодов может произойти чрезвычайная ситуация, опасаются в профкоме.

«На фоне дефицита кадров на предприятии и работы в условиях повышенной нагрузки доводить ситуацию до коммунальной катастрофы – недопустимо. Фактически предприятие находится на грани остановки», – заявляют в профсоюзной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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