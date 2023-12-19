«Трактор» вырвал победу у «Автомобилиста»

Уральское дерби в Екатеринбурге завершилось победой челябинцев в овертайме – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принципиальный поединок двух уральских клубов, как всегда, отличался остротой противостояния. Интересно, что все пять шайб команды забросили в неравных составах.

Счет во встрече открыли хозяева. На 23-й минуте Стефан Да Коста отправил шайбу к воротам, Кертис Валк переправил ее на пятак, откуда Сергей Широков в одно касание послал шайбу под перекладину – 1:0, «Автомобилист» реализует большинство.

Но «черно-белые» не остались в долгу. И уже гости, оказавшись в большинстве в конце второго периода, не упустили свою возможность: на 37-й минуте Виталий Кравцов с передачи Альберта Яруллина сравнивает счет – 1:1.

В середине третьего периода екатеринбуржцы вновь воспользовались большинством (следует отметить, что это было всего второе удаление у «Трактора»): Стефан Да Коста скинул шайбу на Ника Эберта, который мощным броском от синей линии поразил дальнюю девятку – 2:1.

Преимущество хозяева удерживали практически до конца третьей двадцатиминутки. Более того, на 58-й минуте «черно-белые» остались в меньшинстве. Но на 59-й минуте челябинец Максим Шабанов сумел украсть шайбу у Да Косты в зоне «Трактора», пробежал через всю площадку и в противостоянии один на один не оставил шансов голкиперу «Автомобилиста» – 2:2, и игра переходит в овертайм.

Поймав удачу за хвост, гости решили не откладывать разрешение противостояния. Уже на 63-й минуте Максим Шабанов переправил шайбу Антону Бурдасову, который вколотил ее в ближнюю девятку – 3:2, «Трактор» одерживает победу в первом матче после двухнедельного перерыва.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube