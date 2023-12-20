20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20.12.2023, среда
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10:00 Челябинск – Путешествие в новогоднюю сказку «Навстречу чудесам» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как изменилось предоставление услуг в сфере недвижимости» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00, 17:00 Челябинск – Мастер-класс «В снежном царстве, морозном государстве» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Письмо Деду Морозу» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:30 Челябинск – Шахматный турнир для молодежи «Ты в этом мире не один» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Пингвиненок»: объемная аппликация из ваты и бумаги (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Развлекательная программа «Новый год в кругу друзей» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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14:00 Челябинск – Обсуждение книги «Рождественские каникулы» С. Моэма в клубе «Книжный червь. Беседы о литературе» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию для детей от 6 лет «Зимний пейзаж» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс для детей от 6 лет «Елочка – волшебная иголочка» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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17:00 Челябинск – Рождественский фестиваль (Южно-Уральский государственный институт искусств, ул. Плеханова, 41)
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