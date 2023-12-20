Глава водных спасателей Челябинска предстанет перед судом

Уголовное дело руководителя челябинских спасателей, отбиравших премии у подчиненных, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска» Александра Шина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с июля 2021 года по декабрь 2022-го руководитель МКУ забирал у подчиненных часть выплат стимулирующего характера.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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