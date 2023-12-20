На Челябинскую области обрушился снегопад. Водителей просят оставаться дома

На трассах Южного Урала начались затруднения движения автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время сильный снегопад фиксируется в Ашинском, Катав-Ивановском и Усть-Катавском районах. На автодорогах ухудшение видимости.

К обеду снежный циклон и сильный ветер придут в центральную часть региона.

Дорожники выводят дополнительную технику для патрульной очистки трасс.

По информации управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на федеральной автодороге М-5 на границе Челябинской области и Республики Башкортостан наблюдаются затруднения в движении в сторону Башкирии.

Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении.

Экипажи ДПС переведены в усиленный режим несения службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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