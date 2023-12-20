Пригород Челябинска лидирует по проблемам с теплоснабжением жителей

Сосновский район стал рекордсменом в Челябинской области по отсутствию отопления в домах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на стрим общественной организации обратилась жительница деревни Ключи, рассказавшая об отсутствии должного напряжения электричества в населенном пункте.

Из-за нестабильности сетевого напряжения порядка 300 домов только в этой территории испытывают перебои в работе отопительных устройств.

Деревня Малиновка, одноименное СНТ, деревни Ключи и Осиновка – все эти населенные пункты Сосновского района возглавили региональный антирейтинг территорий, в которых люди замерзают в своих домах.

«Проблема носит системный характер, – уверены активисты. – Мы направили все обращения жителей в прокуратуру, следственное управление региона с просьбой разобраться в данной ситуации, а также к губернатору Челябинской области с просьбой взять ситуацию под личный контроль».

Впереди еще 2 месяца зимы, напоминают общественники. А значит, тепло должно вернуться в дома южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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