На Южном Урале ввели ограничения движения по федеральной трассе

На южноуральском участке магистрали М-5 ввели временной ограничение движения автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, соответствующее решение приняло ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

С 11:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 – км 1779 автомобильной дороги М-5 (поворот на Миасс).

Продлится оно ориентировочно до 15:00. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Запрет распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, легковые такси.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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