Пригород Челябинска остался без водоснабжения из-за крупной аварии

Центр Копейска затопило из-за аварии на водоводе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 20 декабря, в микрорайоне новостроек города – спутника Челябинска – Копейска. Об этом южноуральцы сообщают в социальных сетях.

По словам копейчан, утром среды вода хлынула на одну из центральных улиц города – проспект Славы. Место аварии обнаружили в районе храма Покрова Пресвятой Богородицы. Без водоснабжения оказались несколько улиц в центре Копейска. Как отмечают очевидцы, в некоторых местах проспекта Славы глубина затопившей магистраль воды достигает 40 сантиметров.

Как сообщают в МУП КСВВ, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 10:30 снижено давление водоснабжения непосредственно в Копейске, частично – в поселке Железнодорожном.

Челябинск, Виктор Елисеев

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