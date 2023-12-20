На север – к теплу: южноуральцы стали чаще посещать термальные источники соседей

Челябинцы вошли топ-10 самых активных посетителей термальных курортов.

Южноуральцы стали больше путешествовать по Уралу, наиболее притягательными локациями в осенне-зимний период стали горячие минеральные источники в соседнем регионе. Об этом рассказали в компании МегаФон.

В 2023 году Челябинская область заняла восьмое место среди регионов, жители которых наиболее активно приезжают на термальные курорты Тюменской области. Этой осенью их посетило на 20% больше челябинцев, чем годом ранее.

На отдыхе жители Южного Урала активно пользовались смартфонами – количество использованного за ноябрь трафика сопоставимо с отправкой более качественных 120 тысяч фото или более 1,3 тысячи часов видеозвонков в Telegram. Для любителей wellness-отдыха МегаФон расширил покрытие сети и скорость 4G на популярных площадках «столицы термальных вод России».

Специалисты МегаФона запустили новое оборудование с поддержкой сети четвертого поколения на базе отдыха «Сосновый бор», а также расширили зону покрытия на территории санатория «Сибирь». Помимо этого, сеть была модернизирована на термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка и «Верхний бор» по Салаирскому тракту. В результате скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80% и в пиковых значениях достигает 100 Мбит/сек.

Теперь туристы из Челябинской области могут скачивать больше информации даже при росте количества подключений – делиться фото в соцсетях, общаться на отдыхе с друзьями по видеосвязи, слушать музыку в любимых онлайн-сервисах за чашкой чая.

«Мы постоянно улучшаем качество сети, в том числе в туристических местах Южного Урала, чтобы путешественники могли пользоваться бесперебойной связью и надежным 4G-интернетом. Например, в этом году мы запустили новые базовые станции с поддержкой LTE в районе озера Увильды, улучшили покрытие на горнолыжных центрах «Завьялиха» и «Аджигардак», озерах Зюраткуль и Тургояк. Активная работа над качеством услуг ведется и в соседних регионах, где зачастую отдыхают южноуральцы. Теперь в поездках на термальные источники наших абонентов ждет более скоростной интернет, который поможет забронировать номера в гостиницах или записаться на экскурсии по Тюмени», – отметил технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

Помимо челябинцев и самих тюменцев, наиболее активно на тюменские курорты приезжают жители Югры и Ямала, Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской области, Уфы и Пермского края. Здесь можно встретить и гостей из южных регионов страны, и даже путешественников Приморского края, Сахалина и Камчатки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube