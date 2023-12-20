Запрет движения по М-5 в Челябинской области продлили до вечера

Движение автобусов и грузовиков по М-5 на участке от Миасса до границы с Башкирией продлили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал», в Челябинской области сохраняется неблагоприятная метеорологическая ситуация (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).

В связи с этим временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 – км 1779 автомобильной дороги М-5 (от поворота на Миасс до границы с Башкирией) продлено ориентировочно до 20:00. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Запрет распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, легковые такси.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube