Запрет движения по М-5 в Челябинской области продлили до вечера

Движение автобусов и грузовиков по М-5 на участке от Миасса до границы с Башкирией продлили.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал», в Челябинской области сохраняется неблагоприятная метеорологическая ситуация (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).
В связи с этим временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 – км 1779 автомобильной дороги М-5 (от поворота на Миасс до границы с Башкирией) продлено ориентировочно до 20:00. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Запрет распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, легковые такси.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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