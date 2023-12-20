В Роспотребнадзоре заявили о гонконгском гриппе на Южном Урале

В Челябинской области фиксируют рост случаев гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на Южном Урале отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

За 50 неделю 2023 года (с 11 декабря 2023 по 17 декабря 2023) зарегистрировано 105,2 случаев острой респираторной вирусной инфекции на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 8,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 11,3%.

Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди взрослого населения – на 4,8%. Среди детского населения заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по всем возрастным группам: 7-14 лет – на 29.1%, 3-6 лет – на 6,1%, до 3-х лет – на 7,7%. Снижение уровня заболеваемости связано с уменьшением обращаемости в медицинские организации и разобщением детей в связи с введением дистанционного обучения в образовательных организациях в период морозов.

По данным мониторинговых исследований в структуре ОРВИ отмечается нарастание вирусов гриппа, в том числе гонконгского (H3N2), а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2.

Напомним, 7 декабря главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Региональному минздраву поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях. Министерству социальных отношений и руководителям учреждений системы соцзащиты с круглосуточным пребыванием – обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ детей 20 % и более приостанавливать учебный процесс либо переводить его на дистант на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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