Южноуральцы смогут проголосовать на президентских выборах дистанционно

В Челябинской области задействуют на выборах президента России технологию дистанционного электронного голосования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области, соответствующее решение принял ЦИК.

Южный Урал вошел в число 29 регионов России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

По информации Центризбиркома, всего участие в ДЭГ смогут принять около 38 миллионов избирателей. В число 29 субъектов РФ, где задействуют электронное голосование, вошли 28 регионов, уже имеющих подобный опыт, а также Вологодская область.

В Челябинской области ДЭГ впервые применили в сентябре текущего года на четырех участках в Магнитогорске и Октябрьском районе в ходе довыборов депутатов муниципальных парламентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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