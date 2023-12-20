Под Новый год запустят дополнительные «Ласточки» из Челябинска в Магнитогорск

В новогодние каникулы увеличат количество электричек «Челябинск – Магнитогорск».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, с 29 декабря по пятницам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням будет курсировать третья пара поездов.

В этом году дополнительные рейсы отправятся 29, 30 и 31 декабря, в новогодние каникулы – со 2 по 8 января новые «Ласточки» будут курсировать ежедневно.

Расписание дополнительного поезда:

Челябинск – Магнитогорск отправление в 12:35, прибытие в 16:55;

Магнитогорск – Челябинск отправление в 11:30, прибытие в 15:50.

Остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы-1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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