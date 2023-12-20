В Челябинской области резко ускорилась инфляция

Рост цен на Южном Урале обогнал среднюю динамику по УрФО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Банка России по Челябинской области, годовая инфляция на Южном Урале ускорилась с 6,62% в октябре до 7,29% в ноябре.

Это выше показателя по Уральскому федеральному округу (6,41%), но ниже уровня инфляции по стране в целом (7,48%). Ускорение инфляции в регионе в основном обусловлено высоким потребительским спросом и переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков, считают в регуляторе.

В ноябре 2023 года цены на продовольствие были выше уровня прошлого года на 6,99%, в октябре – на 6,00%.

«Из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в отдельных регионах России местные сельхозпроизводители стали закупать больше ветеринарных препаратов для дополнительной вакцинации животных и птицы. Кроме того, в условиях нехватки кадров производители повышали зарплаты. Перенос возросших издержек в цены привел к тому, что в ноябре куриные яйца и мясная продукция в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в октябре. По этим же причинам цены на молочную продукцию перешли к росту после снижения месяцем ранее», – рассказали представители Центробанка.

Цены на непродовольственные товары были в ноябре выше, чем годом ранее, на 3,48%, в октябре – на 3,13%.

В ЦБ отметили рост цен на новые легковые автомобили: в условиях высокого спроса производители и поставщики получили возможность перенести в стоимость возросшие издержки на комплектующие и логистику. Это привело к тому, что в ноябре в годовом сопоставлении новые машины дорожали сильнее, чем в прошлом месяце.

Высокая потребительская активность отмечалась также в сегменте товаров для ремонта и обустройства жилья. У производителей выросли издержки на обслуживание оборудования, приобретение импортных материалов и комплектующих, в том числе, из-за произошедшего ранее ослабления рубля. Как результат, в ноябре по сравнению с прошлым годом строительные материалы и мебель дорожали быстрее, чем в октябре.

Цены на услуги в ноябре были выше, чем годом ранее, на 12,70%, в октябре – на 12,14%.

Увеличение процентных ставок в экономике привело к тому, что плата за пользование потребительским кредитом в годовом сопоставлении в ноябре росла сильнее, чем в октябре.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7,0-7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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