21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2023, четверг
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13:00 – 15:10 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: танцы на льду, ритм танец (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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14:00 Челябинск – Торжественный прием по итогам участия представителей Челябинской области в межрегиональном этапе и финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2023 году с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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14:00 Челябинск – Награждение победителей и призеров международных и всероссийских соревнований технической направленности, а также педагогических работников, подготовивших победителей (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральной корпус)
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14:00 – 16:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Помощник Деда Мороза»: аппликация из картона и цветной бумаги (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – «Новогодний карнавал»: новогодний ретро-концерт «Мелодии Нового года», коллаж «Карта мечты», чаепитие в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Развлекательная программа «Новый год в кругу друзей» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Игровая программа для детей от 12 лет «Санта Клаус против Деда Мороза» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Арт-мастерская «Мечты»: мастер-класс по смешанной технике рисования – акварель и восковые мелки (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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15:30 – 18:00 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: мужчины, короткая программа (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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16:30 Челябинск – «Сопромат для чайников» и квартирник с учеными (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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17:00 Челябинск – Ретро-вечер «В ритмах зимних мелодий» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Жизнь – легенда» об Э. Асадове (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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18:00 Челябинск – Открытая лекция Марьи Аникиной «Чины классического иконостаса. Иерархия и хронология» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:15 Челябинск – Открытие Чемпионата России по фигурному катанию (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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19:00 – 20:55 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: пары, короткая программа (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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