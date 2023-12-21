21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Торжественный прием по итогам участия представителей Челябинской области в межрегиональном этапе и финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2023 году с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)