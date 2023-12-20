В Челябинской области произошел взрыв в жилой пятиэтажке

Несколько квартир пятиэтажного дома в Верхнем Уфалее пострадали после «хлопка» в одном из помещений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Верхнего Уфалея, инцидент произошел сегодня, 20 декабря, в 13:50 в одной из квартир, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома в микрорайоне Центральный.

В жилом помещении произошел хлопок, после чего начался пожар. Квартира выгорела полностью. По информации городских властей, пострадал владелец квартиры, он помещен в городскую больницу. По информации из других источников, пострадали два человека. Вероятной причиной возгорания мог стать взрыв бытового газа.

По приезду сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь. 6 взрослых человек и 1 ребенок из подъезда были эвакуированы. Помощь им не потребовалась.

«Часть квартир в подъезде пострадала от дыма и была залита водой во время тушения пожара. Управляющая компания многоквартирного дома возьмет на себя часть работ по устранению последствий от пожара», – сообщили в мэрии.

На первом этаже дома находится городская центральная библиотека, которая также частично пострадала от последствий пожара.

После того, как квартиры просохнут, жильцам подключат электричество и отопление по стояку, который прорвало при пожаре.

Представители городских властей пригласили пострадавших от пожара на личный прием для оказания помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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