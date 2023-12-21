В уральском нацпарке намело самые глубокие сугробы за восемь лет

На Таганае выпало больше полуметра снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в предпоследнюю неделю декабря на таганайском снегомерном профиле зафиксирован очередной рекорд – максимальная глубина снежного покрова составила 60 сантиметров, это больше, чем в то же время в предыдущие восемь лет.

Правда, прежний рекорд побить пока не удалось – в декабре 2015-го максимальная глубина снежного покрова достигла 78 сантиметров. Против минимума 2020 года – всего 28 сантиметров.

Снегомерные работы в национальном парке в этом году начались в последний день октября, когда за сутки сугробы выросли почти на 37 сантиметров. Правда, потом осень решила вернуться. И принесла с собой положительные температуры, до плюс 10,8 градуса, снег практически сошел, а на проталинах появились поздние грибы.

Зима вступила в свои права только 17 ноября. Это на полмесяца позже среднемноголетнего срока. Но обильные снегопады начались лишь в конце месяца, когда за одну ночь выпало 37 миллиметров осадков, что составило их месячную норму.

Челябинск, Виктор Елисеев

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